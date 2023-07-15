印度在野领袖遭判诽谤 向最高法院提出上诉

（法新社新德里15日电） 印度反对派领袖拉胡尔．甘地（Rahul Gandhi）透过律师表示，今天他已就诽谤罪名向最高法院提出上诉。他于今年4月遭判诽谤罪成立，因而失去国会下议院议员资格。

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现年52岁的拉胡尔．甘地因遭控在2019年羞辱总理莫迪（Narendra Modi）和其他以莫迪为姓者，遭判2年徒刑。这导致他失去国会议员资格，他也无法参加明年的选举。

拉胡尔．甘地的1名律师告诉法新社，在古茶拉底省（Gujarat）高等法院拒绝受理上诉案的1周后，拉胡尔．甘地再度向最高法院提出上诉。

2019年大选期间，拉胡尔．甘地在一次竞选大会上质问，「为何小偷都姓莫迪」，本意是指控总理莫迪贪污，但他随即遭到另名同样姓莫迪的地方议员提告，「怎么能说姓莫迪的人都是贼？」

拉胡尔．甘地在向最高法院提交、长达731页的文件中强调，他的言论是在「民主政治活动过程中」发表的，结果却「被认定为一种道德败坏的行为，应受到最严厉的惩罚」。

他所属政党向法新社提供的文件还称，拉胡尔．甘地所受待遇「严重损害了民主言论自由」。

文件指出，印度有多达130万人的姓氏是莫迪，但讽刺的是，唯一宣称自己遭到诽谤的人是「执政党印度人民党（Bharatiya Janata Party）的官员或统治阶层」。

拉胡尔是尼赫鲁－甘地家族（Nehru-Gandhi family）传人。印度于1947年独立后，他的外曾祖父尼赫鲁（Jawaharlal Nehru）成为首任总理，后来交棒给拉胡尔的祖母英蒂拉．甘地（Indira Gandhi），再由拉胡尔的父亲拉吉夫．甘地（Rajiv Gandhi）接手。3代人一共统治印度38年。

2014年，拉胡尔领导的国大党在执政10年后，遭新德里政坛局外人、「茶贩之子」莫迪彻底击垮。此后，莫迪和他对印度教徒主流人口的民族主义诉求也让这位印度最着名政治王朝后裔陷入艰困挑战。

© 2023 AFP