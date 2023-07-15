泰前进党魁皮塔7/19再角逐总理 若失败将让贤盟党

（法新社曼谷15日电） 泰国自由派前进党党魁皮塔角逐总理之路，在国会投票遭军方派议员阻挠后，泰国国会19日将再次投票。皮塔今天表示，他只会再挑战一次，若失败将把机会留给盟党为泰党。

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泰国经历9年军方势力统治后，前进党（Move Forward Party）在渴望进步改革的年轻选民支持下，5月国会大选时拿下最多席次。

然而，身家百万、在美国哈佛大学（Harvard University）受过教育的党魁皮塔（Pita Limjaroenrat）争取成为新政府领导人的企图心，13日遭到泰国参议员打击。他们认为，皮塔承诺改革严格的「冒犯君主罪」相关法律是踩红线。

国会将在19日第2度举行新总理选举投票。皮塔表示，如果他19日再次未能赢得所需票数，就会把机会让给盟党为泰党（Pheu Thai Party）候选人。

他在社群媒体公布的影片中说：「我要为了未能成功致歉。我已准备好要给泰国一次机会，让得票第二高的政党…来组成联合政府。」

泰国总理候选人必须在参众两院合计至少拿下375席才能当选，但皮塔先前只赢得324席，短缺51票，在参议院只得到了13票。

© 2023 AFP