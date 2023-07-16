内乱第4个月 苏丹正规军代表重返吉达会谈

（法新社苏丹瓦德迈达尼15日电） 苏丹因敌对将领争权而陷入的毁灭性战争进入第4个月，政府消息人士今天表示，正规军代表已返回沙乌地阿拉伯吉达（Jeddah），与他们的准军事组织敌人会谈。

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消息人士告诉记者：「武装部队代表团已返回吉达，恢复与「快速支援部队」（Rapid Support Forces, RSF）叛乱分子的谈判。」

快速支援部队并未就重返吉达会谈发表评论。由于多次违反停火协议，沙乌地阿拉伯与美国调解员上月暂停会谈。

苏丹政府军总司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）的部队，以及他的前副手达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）所率领的「快速支援部队」之间的战斗从4月15日爆发以来，已造成数百人丧命。柏罕和达加洛在2021年政变后掌权，但两人日前争权反目。

苏丹外交部反对肯亚总统鲁托（William Ruto）领导东非八国所组区域集团「政府间发展组织」（IGAD），指责鲁托站在「快速支援部队」一边。

在吉达会谈暂停之前，美国调停员对双方不愿努力实现持续休战益发沮丧。

专家认为，柏罕与达加洛都选择消耗战，希望能在谈判桌上取得更大让步。

© 2023 AFP