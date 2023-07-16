华勒斯：下次英内阁改组前请辞防相 不再参选议员

（法新社伦敦15日电） 英国国防大臣华勒斯（Ben Wallace）在今天出刊的专访中表示，他将在下次内阁改组前请辞防相职位，并且不再参加下届大选。

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在西方盟国力挺乌克兰对抗俄罗斯的战争中，53岁的华勒斯一直是领军人物，也是英国挑选来接替史托腾柏格（Jens Stoltenberg）担任北大西洋公约组织（NATO）秘书长的人选。

但华勒斯未能获得美国的重要支持以接任北约秘书长，如今史托腾柏格在北约的任期已经延长了。

星期日泰晤士报（Sunday Times）引述华勒斯的话报导：「下次大选，我不会再是国会议员了。」

据报导，华勒斯上月告诉英相苏纳克（Rishi Sunak），他不打算参加下次大选寻求连任国会议员。根据时程，英国大选必须在明年底前举行。

星期日泰晤士报报导，华勒斯表示他不会「太早」辞去国会议员而让席次强制补选，但会在下一次内阁改组之前，辞去国防大臣职务。一般预料英国下次内阁改组会在9月前进行。

执政的保守党（Conservative Party）目前民调支持度落后主要反对党工党（Labour Party），华勒斯说，他做此决定并不是因为他认为下次选举中保守党会失败，而是因为他在英格兰西北部的选区因边界变化而被取消。

华勒斯是一位直言不讳的前英国军官，担任英国国会议员已有18年，也是自前英相邱吉尔（Winston Churchill）以来任职时间最长的保守党籍国防大臣。

在英国动荡政局中，华勒斯是唯一历任前英相强生（Boris Johnson）、特拉斯（Liz Truss），以至现任英相苏纳克的内阁要员。华勒斯是强生的政治盟友。

在2019年接掌国防大臣前，华勒斯曾担任时任首相梅伊（Theresa May）负责安全事务的国务大臣。

华勒斯在保守党基层中拥有强大支持，并经常被视为党魁人选，但他从未积极竞选这党内最高职位。华勒斯告诉星期日泰晤士报说：「这并不适合我。」

华勒斯表示，他将国防预算增加了240亿英镑（约新台币9691亿元），这是他的政绩之一；而提高国防支出在未来几年至关重要。

他预测到2030年结束前，全世界将「更加不安全」。

在乌克兰问题上，华勒斯表示，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）如果失败，可能会寻找新的目标「猛烈攻击」，诸如承载西方通讯的海底电缆以及能源供应方面。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP