日本秋田破纪录大雨 1死4伤

（法新社东京16日电） 日本秋田县昨起降下破纪录大雨，目前已知造成1死4伤，部分民宅及道路泡在水中，秋田新干线部分区间继续停驶。

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日本经济新闻、读卖新闻、日本放送协会（NHK）报导，秋田县警察局五城目警察署及五城目町消防本部表示，昨晚7时30分左右，一名男子通报110「车被水淹动弹不得」，消防人员等在现场附近彻夜搜救。

不过，今天上午8时25分，搜救人员在秋田县五城目町靠近马场目川的一处水田中，发现男子在车内已无呼吸心跳，之后确认死亡，成为这次破纪录大雨的秋田县首名死者。

秋田市添川地区有民宅遭土石流波及，4人受到轻伤；秋田市已开设避难所供民众使用。

受到发展旺盛的梅雨锋面影响，秋田县等地昨天开始降下破纪录大雨，造成JR秋田站前等秋田市区大范围淹水。秋田今天持续下大雨，到上午9时止已对6市町村发布最高警戒等级的「紧急安全确保」。

秋田新干线从7月15日起停驶，今天从盛冈站到秋田站区间全面停驶，预料7月17日仍将继续停驶。

大雨造成河川水位暴涨，包括内川川及太平川等多条河川泛滥；八峰町的水泽水库及秋田市的旭川水库，也在昨天下午启动紧急调节性放水。

从秋田市一处大楼往下拍摄到影像可以看出，整个住宅区道路都泡在咖啡色的水中，水位高度大约在车辆轮胎左右、部分位置则淹到引擎盖。

日本气象协会表示，梅雨锋面滞留为东北地方带来大雨，截至今天上午7时的48小时累积雨量，秋田县秋田市大平山为382.5毫米、藤里町为319毫米，双创当地观测史新高纪录，东北地方今天仍需严防大雨带来的灾情。

不过，冲绳地方及关东地方到九州地方，天气型态则截然不同，必须严防酷暑，预估前桥市及�斡袷薪裉熳罡咂�温上看摄氏38度，东京市区及富山市也可能来到36度，其他地区也会出现35度以上的「猛暑日」。（译者：黄名玺/核稿：刘文瑜）

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