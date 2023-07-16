G7财长印度会谈 商讨援助乌克兰和全球税赋等议题

（法新社印度甘地那加16日电） 七大工业国集团财长今天将在印度甘地那加（Gandhinagar）举行会谈，讨论有关援助乌克兰、陷困境经济体的债务问题、银行改革以及全球税赋等议题。

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美国官员表示，七大工业国集团（G7）财长印度会谈主要重点是支援世界银行等多边开发贷款机构，因应气候变迁和贫穷等全球性挑战。美国财政部长叶伦（Janet Yellen）也将出席这场会议。

美国财政部在会前声明指出：「由于超过一半的低收入国家面临高风险或陷入债务困境，我们必须采取集体行动，帮助他们乃至全球经济建立更稳固的基础，这点至关重要。」

七大工业国集团12日在立陶宛举行的领袖峰会中承诺，无论多久都将支持乌克兰击败俄罗斯。

对东道主印度来说，任何关于乌克兰的讨论都令人尴尬，因为印度至今未谴责俄罗斯入侵乌克兰，又和澳洲、美国和日本同是「四方安全对话」（Quad）的成员。

20国集团（G20）财长和央行首长也将于17日和18日在同一地点举行会议。

世界银行（World Bank）总裁彭安杰 （Ajay Banga）警告说：「在我们亟需团结之际，深深的不信任感...正悄悄地撕裂南方世界和北方世界。」

他说，气候变迁危机，疫后复苏努力、乌克兰战争，以及消弥贫穷方面缺乏进展等造成（南北）分歧。

彭安杰在世银于G7财长会谈前发表的文章中表示：「南方世界的挫折感是可以理解的。」南方世界泛指开发中国家，即相对于欧美和亚洲发达地区「北方世界」。

彭安杰说：「在许多方面，南方世界正替其他国家的繁荣付出代价。在他们本该向上发展之时，他们担心当初获承诺的资源将被转移至乌克兰的战后重建。」

彭安杰又说：「在北方世界，气候变迁意味着减少碳排。但对南方世界，这是存亡问题，因为飓风更强，耐热种子供应短缺，干旱正在摧毁农田和城镇，洪水正冲走数十年来的发展进步。」」

印度主办的G20会议，还将讨论加密货币的监管，以及如何让开发中国家更容易取得融资，以减轻并适应气候变迁的冲击。

© 2023 AFP