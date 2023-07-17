传瓦格纳数百战士抵中非共和国

（法新社莫斯科16日电） 俄罗斯一家私人安全公司今天表示，佣兵组织瓦格纳集团数以百计「经验丰富的」战士已经抵达中非共和国，以确保当地30日得以举行一项公民投票。

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中非共和国将举行让总统图瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）得以寻求第3个任期的修宪公投。瓦格纳集团（Wagner Group）的佣兵一直在这个动荡不安国家帮助当地政府对抗叛军。

国际安全官员联盟（Officers' Union for International Security）在加密通讯软体Telegram上表示：「搭载将在中非共和国作业教官的另一架飞机已经抵达（中非首都）班基（Bangui）。」

「计划的轮换继续进行，瓦格纳集团数百名经验丰富的专业人员将参与在中非共和国作业的团队...俄罗斯教官将继续援助中非武装部队士兵，为预定7月30日举行的修宪公投确保维安。」

根据美国的说法，由俄罗斯人伊凡诺夫（Alexander Ivanov）营运的国际安全官员联盟是瓦格纳集团在中非共和国的幌子公司。美方1月对伊凡诺夫实施制裁。

国际安全官员联盟在声明中表示，旗下教官已对中非安全部队进行训练超过5年，使得该国总体安全形势得以改善。

多个外国消息管道过去数周表示，瓦格纳战士正在离开中非共和国，但是当地政府否认相关说法。

© 2023 AFP