南韩总统矢言改革 因应极端气候

（法新社首尔17日电） 韩国连日豪雨成灾，引发大范围洪灾与山崩，死亡人数攀升到至少39人。韩国总统尹锡悦今天矢言「彻底改革」韩国因应气候变迁带来极端气候的应变措施。

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韩国内政部表示，清州（Cheongju）中部有多部车辆被困在隧道内，救援团队越过厚厚的泥浆，努力疏通地下道寻找更多受困民众，目前全国仍有9人失踪。

韩国正处于夏季雨季高峰期，连日暴雨引发大规模洪水及山崩，河水泛滥冲破堤防，水库及水坝满溢泛滥，预期本周将迎来更多降雨。

尹锡悦今天前往灾区庆尚北道勘灾前表示：「这类极端气候事件将变得司空见惯，我们必须接受气候变迁正在发生，并与之共存。」

他说，这种极端气候与气候变迁有关的观点认为，「这是种异常、无法改变（的情形），需要彻底改革」，呼吁采取「非凡的决心」来改善韩国的准备及应变措施。

他表示，韩国将「动用所有资源」，包括军队及警方来协助救援工作，「这次雨季还没结束，预报显示明天仍有暴雨」。

此次灾情当中，多数伤亡都源自庆尚北道，共有19人死亡、8人失踪，主因在于当地山区发生大规模山崩，多间民宅居民因逃难不及遭吞噬。

韩国内政部表示，庆尚北道一条河流泛滥时，据报有部分失踪民众遭河水冲走。

© 2023 AFP