台湾副总统8月出席巴拉圭总统就职典礼 将过境美国

（法新社台北17日电） 外交部次长俞大㵢今天说，总统蔡英文指派副总统赖清德担任特使，8月将率团出席巴拉圭共和国新任总统潘尼亚就职典礼。他说，以往出访南美都会在美国过境，这次也会依惯例，按舒适、便利、安全、尊严等原则办理。

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总统府今天召开记者会，公布赖副总统将出席巴拉圭总统当选人潘尼亚（Santiago Peña Palacios，另译：贝尼亚）就职典礼。

外交部次长俞大㵢在记者会表示，南美洲友邦巴拉圭将在8月15日举行新任总统就职典礼，现任总统阿布铎（Mario Abdo Benitez）、总统当选人潘尼亚已经分别邀请蔡总统出席就职典礼。

俞大㵢说，出席友邦总统就职具有彰显两国邦谊的重要意义，蔡总统特别指派赖副总统担任特使，率团前往祝贺，以展现对台巴邦谊的重视，台湾已经将规划分别知会阿布铎、潘尼亚。

俞大㵢表示，特使团订于8月14日上午抵达巴拉圭进行访问，15日参加潘尼亚总统就职典礼，赖副总统同时也将参加巴拉圭庆祝总统就职暨首都亚松森建城486年周年相关活动，期间，赖副总统将会晤阿布铎与潘尼亚，就彼此共同关切的双边合作事项与国际议题交换意见。

俞大㵢说，推动元首外交 增进与友邦高层情谊是政府外交工作的重点之一，阿布铎曾在今年2月率团来台访问，展现台巴两国传统友好邦谊，潘尼亚也刚在7月11日到15日以总统当选人身分率团来台访问。

他说，此行赖副总统代表政府与人民，赴巴拉圭恭贺坚定挺台的潘尼亚就职意义重大，相关节目都在规划协调中，外交部将持续与相关部会、以及巴拉圭政府通力合作，妥善办理这次专案出访。

俞大㵢说，出访南美洲或中南美，以往都会安排在美国过境，这次循以往惯例办理，以舒适、便利、安全、尊严原则，办理赖副总统在美国过境。

至于其他行程细节，俞大㵢说，都在协调规划中，有进一步细节再对外说明。

媒体关注，赖副总统过境美国，可能引起中国不满或新一轮军演；俞大㵢说，副总统过境美国，他已经办理过10次，这次是第11次，这是一个惯例，以前就是这个样子，「没有理由、也没有原因造成不必要的骚扰」。

先前传出赖副总统这次出访与过境，相当低调，媒体追问，这是否因美方要求；俞大㵢重申，过境美国，以舒适、便利、安全、尊严方式办理，「所谓低调说，是别人在说，不是我们在说」。

© 2023 AFP