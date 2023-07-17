报导：伊朗重派道德警察巡逻 打击违规穿着

（法新社德黑兰16日电） 伊朗官媒报导，伊朗警方今天重新启动巡逻，抓捕愈来愈多在公共场合没戴头巾、无视严格穿着规定的女性。

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去年9月16日，22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌违反穿着规定遭道德警察逮捕，并于拘留期间死亡，在伊朗引发全国性抗议活动，道德警察也逐渐消失在伊朗街头，因此有愈来愈多女性无视穿着规定。

伊朗自1979年实施穿着规定，要求女性在公共场合须遮盖头部及颈部，违者将面临罚款或最长2个月监禁。

在道德警察撤离期间，伊朗当局采取其他执法措施，包括勒令员工不守规定的企业停业，以及在公共场所设置摄影机来追踪违规者。

不过，伊朗官媒伊朗通讯社（IRNA）今天表示，传统的取缔方式将卷土重来。报导引述警方发言人马蒂（Saeed Montazer Almehdi）说法指出：「警方将透过汽车及徒步巡逻，对不服警方命令、无视穿着规定的民众提出警告、采取法律措施，并移交司法部门。」

网路上多张图像显示，身穿全黑罩袍的女警斥责并逮捕没遮盖头部的女性。法新社无法独立验证这些图像的真实性。

伊朗改革派报纸「东方报」（Shargh）今天报导，有4名女性遭到额外惩罚，包括参加「心理课程」及遭禁止开车。

© 2023 AFP