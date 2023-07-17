携手老搭档 谢淑薇第6座大满贯金杯到手

（法新社伦敦16日电） 历经1小时51分钟的鏖战，台湾一姊谢淑薇今天与捷克老搭档史翠可娃联袂抱走两人合作的第二座温布顿网球锦标赛女双冠军，也收下个人第6座大满贯女双金杯。

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这对台湾、捷克联军将共享60万英镑（约新台币2400万）冠军奖金。

谢淑薇2019年就曾与史翠可娃（Barbora Strycova）联手在温网女双摘冠，之后两人分别登上女双世界球后宝座。总计谢淑薇4度（2013、2019、2021、2023年）在温网女双争冠，全部顺利获胜，更缔造惊人的温网跨季18连胜。

今年除了温网，谢淑薇也在6月与中国选手王欣瑜合作拿下法国公开赛女双冠军，也是生涯继2014年之后第二度在法网女双抡元。法网、温网连续夺冠后，谢淑薇完成难得一见的「海峡大满贯」（Channel Slam）壮举，也就是在单季连续赢得法网和温网冠军。「海峡」指的是分隔法国和英国的英吉利海峡（English Channel）。

谢淑薇与史翠可娃的台、捷组合今天第一盘赢得惊险，先以0比2处于劣势，接着靠破发与保发追成2平；当比数来到5比4领先时，台、捷组合错过3个盘末点，6比5领先时再被化解2个盘末点，不过最后第3种子比利时梅丹斯（Elise Mertens）与澳洲韩特（Storm Hunter）的组合回击挂网失误，台、捷联军在第6个盘末点总算胜出，以7比5拿下首盘。

次盘台、捷组合在第4局率先破发，并一度来到4比2超前的优势局面，不过对手第7局也回敬破发，并以4比4扳平。台、捷组合先取得5比4领先后，谢淑薇在冠军点打出一记致胜球，以6比4再下一城，收下金杯。

史翠可娃2019年与谢淑薇在温网登顶后，2020年决定先退出比赛，并组建家庭，直到今年才复出再打一年，并将在美国网球公开赛后高挂球拍。而谢淑薇也曾在2021球季结束后休战两年，以休养生息并治疗伤势。

今年春季，谢淑薇和史翠可娃在马德里的比赛再度搭档，重返WTA巡回赛事，为本届温网重返巅峰奠定基础。

© 2023 AFP