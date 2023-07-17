日相岸田访问阿联 讨论绿能科技合作

（法新社杜拜17日电） 日本首相岸田文雄今天抵达阿拉伯联合大公国访问，讨论双方在清洁氢、氨供给和回收碳燃料方面的合作。今年联合国气候会谈将在杜拜举行。

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岸田是自2020年已故前首相安倍晋三以来，首位访问阿联的日相。联合国气候变化纲要公约第28次缔约方会议（COP28）今年11月至12月将在阿联举行。

岸田昨天访问沙乌地阿拉伯，拜访沙国实际统治者王储沙尔曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）。岸田今天和阿联元首穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）在阿布达比会谈后，明天将前往卡达。

在阿拉伯联合大公国通讯社（WAM）刊载的公开信中，岸田表示，他计划提供日本先进的脱碳科技，做为中东绿色能源倡议的一环。东京大使馆证实了这些评论。

岸田还说，根据这项倡议，阿联酋和日本「将在氢和氨的生产和利用，以及碳回收相关领域强化合作」。

随着石油蕴藏丰富的阿联筹备主办COP28联合国气候会谈，许多国家对于如何降低化石燃料，以及化石燃料造成全球暖化的看法仍分歧。

岸田表示：「日本将和阿联密切合作，朝向COP28的成功迈进。」

根据沙乌地官方声明，岸田昨天在红海城市吉达（Jeddah）和沙国资深官员讨论能源安全。

岸田原订去年8月访问沙乌地、阿联和卡达，但因确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病）而延后行程。

岸田访问波湾国家的时间点，正值该区与中国扩大接触。死对头沙乌地阿拉伯和伊朗今年3月在中国斡旋下，同意恢复外交关系。

© 2023 AFP