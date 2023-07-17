澳洲男与狗海上漂流2个月 喝雨水吃生鱼获救

（法新社雪梨17日电） 澳洲1名船员带着他的狗自墨西哥出发准备横渡太平洋，不料船只失去动力，漂流2个月后才奇迹似获救，全靠喝雨水和吃生鱼渡过难关，求生情节令人联想起电影「浩劫重生」。

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澳洲男子夏多克（Tim Shaddock）带着他的狗贝拉（Bella），今年4月驾驶双体船从墨西哥海滨城市拉巴斯（La Paz）出发，计划航行约6000公里，前往位在热带的法属玻里尼西亚（French Polynesia）。 然而，夏多克出发后不久，船只被汹涌的波涛损坏，船上电子设备也失灵，很快就受困于广阔的太平洋。

2个月后，一艘墨西哥拖网渔船本周将这位衣衫褴褛的业余船员自海中救出，这令人难以置信的情节，不禁让人想起汤姆汉克斯（Tom Hanks）主演的电影「浩劫重生」（Cast Away）。

在澳洲「九号电视台」（Nine News）取得的影片中，夏多克对1名救援人员说：「我制作了钓鱼工具。」他说，这些工具让他在茫茫大海中得以靠着钓鱼存活下来。

51岁的夏多克留着蓬乱胡子，显得非常憔悴。他靠简单的海鲜充饥，但自称在其他方面感觉「非常健康」。

在另一段影片中，他说道，「我在海上经历了非常艰苦的磨难。」「我需要休息和吃点好东西，因为我独自在海上待了很长一段时间。」

报导指出，夏多克和贝拉很快就会被载回墨西哥，接受进一步健康检查。

© 2023 AFP