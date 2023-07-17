纽总理吁北京控制紧张局势 特别是台海与南海

（法新社威灵顿17日电） 纽西兰总理希金斯今天说，太平洋地区已「更竞争、更难以预测」，他敦促中国协助控制紧张局势、维护重要贸易路线使用权，并直言南海与台海局势趋于紧绷，让纽西兰忧心。

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中国正迅速扩张其在太平洋地区的外交、经济和军事足迹，并与美国及盟国争夺影响力。

希金斯（Chris Hipkins）在奥克兰中国商务峰会（China Business Summit）发表演说时表示：「中国的崛起以及他们如何寻求行使其影响力，也是导致战略竞争日益加剧的一个主要驱动力，特别是在我们所在的印太地区。」

他强调，畅通无阻的海运和航空路线对纽西兰「至关重要」。

「纽西兰对印度洋-太平洋地区战略环境恶化和紧张局势升级感到担忧，特别是在南海和台湾海峡等地区。」

他指出：「我们在这些区域拥有直接利益，因此我们关注的是谨慎管理并缓和紧张局势的需求，以符合太平洋地区更广泛的利益。」

「我们期待中国在这方面发挥自己的作用。」

近年来，威灵顿（Wellington）对中国人权问题与太平洋地区所有潜在的军事化问题越来越直言不讳。

© 2023 AFP