WHO关切波兰猫咪染禽流感案例增

（法新社日内瓦17日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，波兰是第一个通报在大范围内出现多起猫只感染禽流感案例的国家。不过，WHO也表示，人类感染风险仍低。

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WHO表示，自波兰卫生部上月通报境内猫只异常死亡案件后，已有29只猫咪筛检出H5N1禽流感病毒阳性。

WHO表示，总共有46只猫咪和一只豢养的狞猫接受病毒筛检。WHO还说，染疫的猫咪中，11只已经死亡，另外14只被安排安乐死。

上一次通报死亡案例是在6月30日。

WHO在声明中表示，猫咪接触禽流感病毒的来源尚不清楚，目前正在进行相关调查。

部分猫咪出现严重症状，包括呼吸困难、血性腹泻和神经系统症状。在某些情况下，病情会迅速恶化甚至导致死亡。

欧洲自2021年底以来，发生有史以来最严重的禽流感疫情，北美和南美也经历严重的疫情，导致全球数千万家禽遭到扑杀，其中不少感染的是H5N1病毒株，这个病毒株首见于1996年。

近来哺乳类动物的感染案例增加令人忧心。

WHO指出，之前曾传出零星的猫咪感染H5N1案例，「但这是首次通报一个国家内大范围地区发生多起猫咪感染案例」。

WHO表示，截至7月12日为止，没有接触感染猫咪的人类通报出现症状。WHO还表示，所有接触者的观察期已完成。

WHO强调，经评估波兰一般人和感染猫咪接触后感染的风险低。

WHO表示，猫咪饲主、兽医和其他可能更经常接触到感染H5N1猫咪的人士，在未使用个人保护装备下感染的风险，则被认为是低度到中等。

人类感染禽流感的案例罕见。不过，一旦感染可能造成高死亡率的严重疾病。

人类感染H5N1病例通常是直接或间接接触到活禽或死禽，或者是遭到污染的环境。

WHO表示，全球自2020年以来通报12起人类感染H5N1案例，其中4起为重症，另外8起为轻症或无症状。

© 2023 AFP