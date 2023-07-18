世界粮食计划署缺钱 海地紧急粮援恐大减

（法新社纽约联合国总部17日电） 联合国旗下的世界粮食计划署（WFP）今天宣布大幅削减海地的紧急粮食供给，恐导致本月会有近10万民众因此失去援助，高层官员称此举「令人心碎」。

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世界粮食计划署表示进入年中后，他们在海地的应对计画仅获16%的资金，这次减少的紧急粮食供给量相较6月会少25%。

世界粮食计划署加勒比海地区负责人鲍尔 （Jean-Martin Bauer）说：「这一波资金删减来的真不是时候，海地人正面临多重人道主义危机，他们的生活与生命因暴力、安全无保障、经济动荡及气候冲击颠覆。」

但他说除非立即获得资金，否则「下一次毁灭性删减预算的可能性无法排除」。

今年1到6月，世界粮食计划署为约150万人提供粮食或现金援助，包括为45万名孩童提供学校午餐，但午餐计画目前面临被大幅删减的风险。

世界粮食计划署说：「如不挹注资金，孩子暑假结束、重返课堂后，当中会有近半无法享有学校餐食。」

世界粮食计划署估计，到今年年底他们在海地的作业尚需1.21亿美元。

联合国秘书长发言人杜雅里克（tephane Dujarric）说：「这令人心碎。海地是个多灾多难的国家，且似乎已遭人遗忘。」

根据联合国的说法，海地近一半人口、约520万人需依赖某种形式的人道救援，其中含300万名儿童。

当地脆弱的情势又因严酷政治危机而雪上加霜，包含政府因不敌武装团体而失去对国土掌控。

© 2023 AFP