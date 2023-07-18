世界银行总裁：贫富差距可能导致贫穷问题恶化

（法新社印度甘地那加17日电） 世界银行（World Bank）新任总裁彭安杰今天在印度20国集团（G20）财长会议上表示，富国与穷国之间的鸿沟日益扩大，可能加剧开发中国家的贫困问题。

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法新社报导，如今许多国家仍在设法从COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行和俄乌战争的双重打击中复苏。与此同时，气候变迁也对一些最无力应对、最贫穷的国家造成严重冲击。

世界银行总裁彭安杰（Ajay Banga）表示，他担心缺乏进展可能导致全球经济分化，进而损害最贫困人口的利益。

G20各国财政部长和中央银行总裁今天齐聚印度甘地那加（Gandhinagar），展开为期2天峰会。彭安杰在会中表示，「一种不信任让我夜不成眠，在我们需要团结的时候，这种不信任正悄悄地将全球分化成南北两端。」

「南方国家（Global South，又称全球南方或南方世界，意指开发中国家）的沮丧情绪是可以理解的。在很多方面，他们正为我们的繁荣付出代价。」 印裔美籍的彭安杰说，「轮到他们崛起时，他们担心承诺的资源被转移到乌克兰的重建工作，他们认为能源规则没有获得平等执行，让他们的雄心受到限制，他们也担心贫困会拖垮下一代。」 彭安杰说，「简单的事实就是：我们无法再忍受另一个排放密集型增长时期。」

峰会主席、印度财长希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）今天也提醒各国领导人有责任「引导全球经济，以实现强劲、永续、平衡和包容性增长」。

© 2023 AFP