以色列民众反司法改革 举行「反抗之日」抗议活动

（法新社特拉维夫18日电） 以色列国会即将就政府的司法改革计画进行投票，抗议民众今天在特拉维夫（Tel Aviv）公路上游行，并阻挡军事总部的入口。抗议者称司改方案将「摧毁民主」。

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自以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的极右派政府在1月份提出司改计画后，这项提案已造成全国分裂，并引爆以色列史上规模最大的抗议行动之一。

每周在以色列各地举行的抗议活动已吸引数以万计示威者，希望能阻止这项他们认为可能会使政府更加走向专制的提案。

以色列国会预计要在本月稍晚就一项重要议案进行表决，抗议主办单位呼吁在此之前举行「全国反抗之日」，因此人群今天早早聚集在以色列经济枢纽、沿海城市特拉维夫。

抗议主办单位呼吁支持者在全国各地火车站、城市广场、公路和交叉路口集会。

法新社特派员报导，示威者在特拉维夫公路和桥梁游行，手握以色列国旗及高喊「民主、民主」，并阻挡了数条道路及当地军事总部入口。

政府改革的反对者也进入了特拉维夫的股票交易所大楼，在那里举行集会。

职业为技术顾问的抗议者欧拉兹（Inbal Oraz）表示，这次抗议的时机「极其重要」，之后国会将于7月30日开始进入夏季休会期。

欧拉兹告诉法新社：「这个月很关键，这周也很关键，因为在不到一周的时间内，我们就能知道一系列司改计画中的第一条法案是否会通过。我们将竭尽所能抵抗并阻止它。」

在中部城市克法沙巴（Kfar Saba），警方称他们已逮捕至少2名抗议者。

在3月份的全国大罢工后，以色列政府曾暂时停止这项具争议性的司法改革计画。

但近几周来，以色列政府发起了新的政治攻势，试图在国会通过该司改计画。

以色列国会预计就一项议案进行投票，这项议案将限缩司法部门裁决政府决策「合理性」的权力。

在今天的抗议活动开始前，主办单位在声明中表示，「公民才能阻止独裁的列车」。

© 2023 AFP