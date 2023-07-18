俄无人机攻击乌克兰南部海岸 基础设施受创

（法新社基辅18日电） 俄罗斯拒绝延长允许乌克兰透过黑海出口谷物的协议后，乌克兰官员今天表示，俄罗斯无人机和飞弹对乌克兰南部海岸发动一波攻击，毁损港口和工业基础设施。

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乌克兰南方司令部在声明中表示，6枚「从敖德萨（Odesa）黑海水域发射」的「口径」（Kalibr）飞弹被防空系统摧毁。 声明指出，21架伊朗制见证者（Shahed）无人机也在「从敖德萨地区海上接近」时被摧毁。

「不幸的是，被打落的飞弹残骸和击落产生的冲击波毁损港口基础设施和几栋私人住宅。」

这份声明没有具体说明港口基础设施或民宅的确切位置，但表示一名老人在家中受伤，正在接受治疗。 乌克兰南部的敖德萨是海运码头所在地，这些码头对于俄乌「黑海谷物倡议」（Black Sea Grain Initiative）至关重要。

乌克兰尼古拉耶夫州（Mykolaiv Oblast）州长维塔利．金（Vitaliy Kim）表示，南部港口城市尼古拉耶夫（City of Mykolaiv）的一处「工业设施」在夜间遭到攻击，随后发生火灾，后来已经扑灭火势，没有人员伤亡。

© 2023 AFP