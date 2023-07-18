俄罗斯拒绝延期 黑海粮食倡议到期

（法新社莫斯科17日电） 在俄罗斯拒绝延期后，允许乌克兰通过黑海向全球出口粮食的协议于伊斯坦堡午夜到期。 这项由联合国和土耳其于2022年7月斡旋后的安排，旨在避免脆弱国家出现粮食短缺，最后期限是在5月份最后一次延长2个月时确定的。

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克里姆林宫今天表示将退出该协议，数月来它一直抱怨该协议的执行情况。

克里姆林宫发言人培斯科夫表示：「粮食协议已经结束。一旦（协议）俄罗斯部分履行完毕，俄方将立即回归。」

但乌克兰总统泽伦斯基表示，尽管俄罗斯退出该协议，乌克兰仍准备继续通过黑海出口粮食。 莫斯科宣布这一消息的几个小时前，无人机袭击了连接俄罗斯和所吞并的克里米亚半岛的唯一桥梁「克里米亚大桥」，克里米亚半岛是俄罗斯军队在乌克兰南部的重要补给线。

安全部门消息人士对外表示，乌克兰海军使用无人机进行了「特别行动」。

莫斯科表示，此次袭击与其退出粮食协议无关。

根据负责监督这项协议的联合协调中心（Joint Coordination Centre, JCC）数据，中国、土耳其和已开发国家是这些粮食运输的主要受益者。

黑海谷物倡议也协助联合国世界粮食计划署（World Food Programme）救济阿富汗、苏丹和叶门等面临严重粮食短缺的国家。

俄罗斯退出协议的消息对国际小麦价格影响不大，国际小麦价格已较一年前下跌近1/4。

© 2023 AFP