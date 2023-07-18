俄退出黑海谷物协议 UN：恐伤及全球数亿饥民

（法新社纽约联合国总部17日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，俄罗斯退出与乌克兰谷物协议的决定，恐使全球数以亿计人口面临饥饿风险。

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古特瑞斯在纽约联合国总部对媒体表示，莫斯科此举将「对世界各地有需要的人构成严重打击…数亿人口面临饥饿，消费者则将对抗全球生活成本危机。他们将因此吃尽苦头」。

俄罗斯长期以来一直抱怨，西方制裁导致俄国谷物和化肥出口受阻，意指俄方延长黑海谷物协议的条件并未获得满足。

俄罗斯去年2月全面入侵乌克兰后，这份名为「黑海谷物倡议」（Black Sea Grain Initiative）的协议在过去一年允许超过3200万公吨的乌克兰谷物货运出口。

古特瑞斯感叹说，他在上周写给俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的信中谈及攸关维持谷物协议的新提案，然而这封信「并未受到重视」。

法新社报导，这封信的内容至今尚未公开，信中提议让受制裁的俄罗斯农业银行（Rosselkhozbank）设立一家子公司，与「环球银行金融电信协会」（SWIFT）支付系统重新连线。

古特瑞斯在致蒲亭的信中提到相关进展时说：「俄罗斯粮食贸易已达高出口量，化肥市场正在稳定，俄罗斯出口已接近全面复苏。」

古特瑞斯表示：「展望未来，我们的目标必须为继续促进全球粮食安全与价格稳定。」

美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）稍早在联合国指责莫斯科，以退出谷物协议「将人类挟为人质」。（译者：纪锦玲）

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