威慑北韩 美国核武潜舰42年来首度停靠南韩

（法新社首尔18日电） 白宫国家安全会议印太事务协调官康贝尔今天表示，美国一艘核武潜舰时隔40多年停靠在南韩港口。这凸显两盟邦采取行动对抗北韩与日俱增的军事威胁。

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南北韩关系目前正处于史上最低点之一，不仅外交互动停滞，北韩领导人金正恩还要求增加武器发展，包括战术核武。美国和南韩则以加强国防合作来回应，派出先进匿踪战机和美国战略资产进行联合军演。

美国和南韩今天在首尔召开双边「核谘商小组」（Nuclear Consultative Group，NCG）首次会议。这个对话框架是为了促进两国的核武合作，以及增强战备对抗北韩。

美方代表康贝尔（Kurt Campbell）在会后对媒体记者表示：「我们谈话的此刻，一艘美国核潜舰今天停靠在釜山港。」

美国上次派遣具核武能力的潜舰至南韩，要追溯到1981年。南韩总统尹锡悦今年4月赴美国进行国是访问时，华府便宣布将部署一艘能发射可携带核弹头弹道飞弹的潜舰至朝鲜半岛，但当时并未提供明确时间表。

与康贝尔一同主持今天会议的南韩国家安保室第一次长金泰孝告诉媒体记者：「美方展现强大决心，若北韩用核武攻击南韩，将立即遭到压倒性、决定性应对措施反击，导致其政权灭亡。」

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