法国连日骚乱后 马克宏仍挺柏纳续任总理

（法新社巴黎18日电） 近期法国经历多场动摇政府的危机，总理可能换人当的传闻因此满天飞，但总统马克宏的幕僚已证实柏纳将续任总理，正式终结数周以来的猜测。

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法新社报导，总理柏纳（Elisabeth Borne）领导政府期间，适逢马克宏（Emmanuel Macron）第2个任期迄今最动荡的时期。

近几个月里，备受争议的退休金改革与警察杀害非裔青年事件接连引发骚乱，让整个国家陷入动荡。

根据法国的政治传统，总理任期很少超过数年，更换总理通常代表政策转向。柏纳是马克宏2017年上任以来的第3任总理。

此前有传言称马克宏将任命内政部长达马南（Gerald Darmanin）接替总理一职，部分原因是认可他处理骚乱的方式。

不过，马克宏的1名幕僚昨晚透露，总统最终决定维持现状。

这名官员表示：「为确保工作稳定且深入执行，总统决定留任总理。」

马克宏也准备在本周稍晚发布声明，「提醒全国他的明确施政方向」。

柏纳表示，她将于本周进行内阁小幅改组。据观察人士，遭撤换对象可能包括因涉嫌不当处理公共基金而受到批评的国务秘书席亚帕（Marlene Schiappa），教育部长恩迪亚耶（Pap Ndiaye）则可能是第一个下台的阁员。

© 2023 AFP