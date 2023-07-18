泰利台风减弱 越北广西仍发土石流警告

（法新社河内18日电） 台风泰利（Talim）穿越中国南部后，今天接着抵达越南，强度不如先前预期。在台风来袭前，两国共有近26万人撤离，目前均无死亡消息传出。

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泰利台风昨晚在中国南部登陆，在广东省海岸测到的最大风速为每小时136.8公里。

但泰利今天减弱为热带风暴，缓慢扫过越南的白龙尾岛（Bach Long Vi），继续朝中国的广西省前进。

越南气象局今天表示，泰利以最大风速每小时60公里左右经过白龙尾岛。这座岛屿位在越南首都河内东方的偏远海上。

越南当局昨天才从北部的港市海防市（Hai Phong）和广宁省（Quang Ninh）撤离3万人，现已撤销海防市的疏散命令。越南「青年报」（Thanh Nien）报导：「市民活动已恢复正常。」

但越南媒体报导，河内的第2大机场今天关闭，打乱了数百航班。

越南当局警告，泰利离开后，北部省分仍可能出现暴雨、洪水和土石流。

中国官方媒体新华社今天报导，泰利登陆前，广东省有近23万人撤离家园。

根据气象预报，中国广西省直到明天都可能遭受强风豪雨侵袭，且可能发生土石流；当局已关闭学校、暂停数十个列车班次。

香港医院管理局统计，泰利短暂侵袭香港期间有9人受伤，约112人赴临时避难所寻求庇护。

香港昨天下午恢复渡轮服务，股市今天恢复交易，但沿海仍有大浪，海滩挂起不宜游泳的红旗。

新华社报导，随着泰利往西移动，预期寮国今天也会出现强风暴雨。

© 2023 AFP