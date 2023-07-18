犯罪猖獗 墨西哥北部发现多个无名冢

（法新社墨西哥市17日电） 墨西哥官员今天表示在北部塔茅利巴斯（Tamaulipas）州发现多个无名墓冢。当局持续就近几十年来约上万名失踪人口进行搜寻作业。

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塔茅利巴斯州维安机构发言人库维拉（Jorge Cuellar）告诉当地「千禧日报」（Milenio），有11座坟墓在美墨边境的雷诺萨城（Reynosa）寻获，「估计里头有22具尸体。」

库维拉还说，发现的尸骨多半为10至14个月前所埋。

北部的塔茅利巴斯州是墨国几个深受犯罪组织冲击的地区之一。

自1962年以来，墨西哥记录超过11万笔失踪案件，大多数被归咎与犯罪组织有关。

另在墨西哥政府2006年12月发动争议性的扫毒军事行动以来，已记录超过35万起谋杀案。

由于对官方进度失望，许多人选择自己拿起十字镐和铲子寻找失踪的亲友。

塔茅利巴斯州已成犯罪组织之间冲突的温床，经常为争夺含钜利的贩毒路线火拼。

有4名美国人今年3月在马塔摩洛斯城（Matamoros）遭疑为毒品私枭者绑架。

塔茅利巴斯州记录在案的失踪人数约1万3000人，高居全国第二，仅次于失踪人数近1万5000人的哈里斯科州（Jalisco）。

© 2023 AFP