白宫将推网路信任标章 避免消费者智慧装置遭骇

（法新社旧金山18日电） 白宫今天宣布，将针对物联网推出「网路信任标章」措施，来标示哪些装置符合美国资安标准，以协助美国民众选购较不易受网路攻击的家中设备。

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从婴儿监视器、健身追踪器到家用保全摄影机，愈来愈多科技装置构成所谓物联网。但美国官员警告，这可能使得网路安全威胁增加。

白宫官员在一场新闻简报会上宣布，按照新方案，企业可申请让自家产品贴上这个标章，只要产品符合特定的资安标准，例如对密码设定有严格要求，或是经常更新软体。 负责网路暨新兴科技的白宫副国安顾问纽柏格（Anne Neuberger）表示：「我们现在每天依靠网路和蓝牙连线装置做许多事，从调整温控器这种基本动作，到外出时确保住家安全这类复杂任务。」

她接着示警：「安全性较差的产品，可让网路攻击者在美国住家和办公室占有据点，进而窃取资料或造成扰乱。」 这项计画由美国联邦传播委员会（FCC）负责，希望在公众意见徵询期结束后，于明年开始实施。

美国官员在简报会上表示，参与计画的企业包括亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）、乐金电子（LG Electronics）和三星（Samsung）。但令人特别注意的是，少了iPhone制造商苹果（Apple）。

© 2023 AFP