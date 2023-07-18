肯亚邪教声称饿死见耶稣 已知403人丧命

（法新社奈洛比17日电） 肯亚今年稍早爆发邪教怂恿信徒饿死「得见耶稣」的事件，高层官员说，今天又发现12具遗体，累计超过400人死亡。

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邪教领袖玛肯西（Paul Nthenge Mackenzie）涉嫌在沙卡赫拉森林（Shakahola forest）怂恿信徒挨饿至死。海岸地区专员翁仰察（Rhoda Onyancha）透过讯息告诉法新社，经过最新一轮挖掘工作后，已知共403人死亡。

翁仰察说：「明天会继续挖掘。」调查人员正在森林里寻找更多坟墓。第一批受害者是于今年4月13日被发现，有些已经死亡，有些一息尚存，但身体非常削瘦虚弱。

政府解剖后发现，受害者的主要死因似乎是饥饿，但也有一些人是被勒死、殴打或窒息而死，包括儿童。

玛肯西原本是计程车司机，后来改行「传教」，自4月中旬以来就被警方拘留。

本月3日，蒙巴萨市（Mombasa）法院将玛肯西的拘留期延长1个月，以便调查继续进行。

国家检察官曾说，玛肯西面临恐怖主义或屠杀相关控诉，但尚未提出任何抗辩。

玛肯西有7个孩子，他于2003年成立「佳音国际教会」（Good News International Church），自称牧师。他有极端主义相关纪录，也曾身陷数桩官司，有些人质疑他如何能躲过执法。

此案使得肯亚总统鲁托（William Ruto）必须权衡敏感的本土宗教运动，政府过去监管涉及犯罪的非法教会和邪教的行动都没有成功。

根据官方数据，肯亚约有5000万人口，境内超过4000座教会登记在案。

© 2023 AFP