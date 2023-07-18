艾尔段出访波湾 沙乌地下单采购无人机

（法新社利雅德18日电） 沙乌地阿拉伯今天宣布，将采购土耳其无人机制造商拜卡科技的无人机。土耳其总统艾尔段正在沙乌地进行访问，此行着眼于招商引资挹注土耳其颓唐经济。

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沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）报导，艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）与沙乌地事实上的统治者、王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）昨天在红海港��吉达（Jeddah）举行会谈期间，双方签署了拜卡科技（Baykar Technology）无人机采购等数项协议。

拜卡科技执行长拜拉克塔（Haluk Bayraktar）推文称上述协议「是土耳其共和国史上最大宗国防和航空出口合约」。拜拉克塔和担任公司技术长的胞弟、艾尔段女婿塞尔柱克（Selcuk Bayraktar）共同营运拜卡科技。

不过这项协议的价值并未公开。

艾尔段5月连任成功，将继续统治5年。他正进行波斯湾3国出访行程，为衰颓的土耳其经济争取支持，沙乌地是首站。他接下来还将先后访问卡达和阿拉伯联合大公国。

据沙乌地新闻社，昨天出席在吉达举行的沙乌地－土耳其商业论坛后，艾尔段和穆罕默德．沙尔曼会晤时商讨了「共同合作的可能性」。

报导指出，两位领导人签署能源、直接投资、国防和媒体等领域的合作协议，并且表示沙乌地官员也与「土耳其的拜卡科技签署两项合约」。

拜卡科技研发的无人机在亚塞拜然、利比亚和乌克兰等地都有实战经验。

沙乌地国防部长哈立德（Khalid bin Salman）今天表示，沙乌地采购无人机目的在于「提升王国武装部队整备并且增强其防卫和制造能力」。但是他并未针对有意采购的无人机机型详述。

一位要求不具名的阿拉伯国家驻利雅德外交官表示，沙乌地将会采购拜拉克塔TB2攻击无人机（Bayraktar TB2）。

科威特上个月表示，针对TB2采购案签署了一项3亿6700万美元的协议。

沙乌地记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）2018年在沙乌地驻伊斯坦堡总领事馆内遭到谋杀后，安卡拉与利雅德关系陷入紧绷。此行是两国关系和解后，艾尔段第2次访问沙乌地。艾尔段上一次访问沙乌地是在去年2月；穆罕默德．沙尔曼则在去年6月回访。

© 2023 AFP