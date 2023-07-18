萨尔瓦多洗钱集团110人落网 涉嫌放高利贷窃取被害人身分

（法新社圣萨尔瓦多17日电） 萨尔瓦多官方今天宣布，逮捕在境内运作的涉嫌跨国洗钱集团110名成员。

广告 继续浏览后续

法新社报导，萨尔瓦多当局表示，几乎所有集团成员都是哥伦比亚国民，声称他们未登记为放款人，并以20%的利率向居民提供贷款。 拖欠贷款的民众遭到威胁，有些人的身分被放高利贷者窃取。

警方声明表示，当被害人无法还款时，讨债人会加以威胁，并装作想要帮助他们；讨债人告诉被害人，如果他们开设银行帐户并提供存取号码，债务就能一笔勾销。

从2021年起，这个犯罪网络已向哥伦比亚汇回逾2000万美元（约新台币6亿2450万元）。

萨尔瓦多检察总长德尔加多（Rodolfo Delgado）表示，被害人的借款以汇款和银行交易的形式进入萨尔瓦多。

萨尔瓦多司法部长维拉托罗（Gustavo Villatoro）表示，这种「一点一滴」（gota a gota）的放款阴谋起源于20多年前哥伦比亚的贩毒集团，并在数个拉丁美洲国家运作。

除105名哥伦比亚人落网外，当局还逮捕了1名阿根廷人、1名瓜地马拉人和3名萨尔瓦多人。

© 2023 AFP