中美洲外海6.8地震 无海啸威胁未传灾损

（法新社圣萨尔瓦多18日电） 萨尔瓦多当局指出，中美洲外海今天发生规模6.8地震，萨尔瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜都可以感受到地震威力，截至目前未传灾损通报。

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据美国地质调查所（USGS），这起地震于当地时间晚间6时22分发生在萨尔瓦多海岸以南约66公里的太平洋中。

美国地质调查所起初测报地震规模为6.5，萨尔瓦多环境部发布更新数据上修为6.8。

环境部发推文指出：「经检阅相关数据，萨尔瓦多仍然没有发生海啸的威胁。」

环境部指出，科克斯板块（Cocos Plate）和加勒比板块（Caribbean Plate）碰撞，造成这起地震。

萨尔瓦多民防当局则通报，他们正密切监控全国各地有无灾损。

宏都拉斯紧急应变委员会（Permanent Contingency Commission）预警协调员雷耶斯（Juan Jose Reyes）告诉记者，「全国各地」都可以感受到这起地震，其中又以冯瑟卡湾（Gulf of Fonseca）附近最强烈。

中美洲因位在太平洋火环带（Pacific Ring of Fire）上，而且火山林立，地震活动相当频繁。

© 2023 AFP