塔利班下令美容院关门 阿富汗妇女抗议遭水柱驱散

(法新社喀布尔19日电) 阿富汗数十名妇女今天聚集在喀布尔,抗议塔利班下令全国美容院关闭。安全人员对空鸣枪,并动用高压水柱驱散抗议妇女。

塔利班政权于2021年8月掌权之后,禁止女性就读高中和大学,禁止进入公园、游乐场和健身房,并命令她们在公共场所用衣物将自己包覆起来。

塔利班上月下达的这道命令迫使数以千计由女性经营的小店关门,这通常是她们唯一的家计收入来源;新规定也剥夺了她们仅存不多的出门社交机会之一。

在喀布尔美容院聚集的布奇街(Butcher Street)上,一名抗议妇女持着「别拿走我的面包和水」的标语。

公开的抗议活动在阿富汗很罕见,并经常遭当局强制驱散。不过,法新社今天看到大约50名妇女聚集,很快即遭安全人员盯上。

抗议妇女之后提供记者照片等影像,可以看到当局动用强力水柱驱散民众,背景还可隐约听到鸣枪的声音。

「劝善惩恶部」(Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice)于6月底给美容院一个月的时间关闭,并说在这段宽限期足以将库存使用完毕。

根据法新社所见副本,这道命令是「基于最高领袖(艾昆萨达,Hibatullah Akhundzada)的口头指示」。

© 2023 AFP