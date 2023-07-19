巴黎奥运组委会：未来一年将相当艰难

（法新社巴黎18日电） 巴黎奥运会组织委员会主席艾斯堂格（Tony Estanguet）今天承认，距离开幕式还有12个月，这段时间将相当艰难。

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艾斯堂格表示，尽管法国本月好几天发生骚乱和抢劫，但没有必要对交通和安全等关键问题发出警报。

他说：「我们明白去年是决定性的一年，这并不容易…，未来一年将相当疯狂且艰难。」

他在巴黎举行的记者会上表示：「但我们必须保持冷静。」目前距离明年7月26日登场的巴黎奥运只剩下一年多的时间。

法国一名17岁非裔青年因拒绝临检遭员警射杀，引发民众怒火，最终演变成暴力冲突，但艾斯堂格表示安全问题已经解决。

国际奥林匹克委员会（International Olympic Committee，IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，尽管在巴黎部分奥运举办地区爆发多起冲突，他仍确信巴黎奥运会在「和平环境」下举行。

巴赫在记者会上告诉媒体，奥委会对于受暴力事件影响的民众深表同情。

巴赫说：「同时我们可以注意到，这些骚乱与奥运本身毫无关联。」

巴赫还说：「我们可以感受到法国人民对本届奥运的大力支持。因此，我们非常有信心奥运能够、也将会在和平的环境中举行。」

艾斯堂格表示，前两个阶段的门票销售收入已达10亿欧元，目标则为14亿欧元。田径比赛票价因为高达近700欧元（新台币2万4400元），先前不时因此受到批评。

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