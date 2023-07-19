欧盟聘美国专家管垄断 马克宏提出质疑

（法新社布鲁塞尔18日电） 欧盟执委会聘请美国的市场竞争专家莫顿，以为欧盟监管科技大厂提供建言，引发有关利益冲突的争议。法国总统马克宏今天也对这起任命提出质疑。

广告 继续浏览后续

法新社报导，马克宏（Emmanuel Macron）一方面对美国耶鲁大学（Yale University）教授莫顿（Fiona Scott Morton）的学术成就表示尊崇，但也质疑，难道就没有其他欧盟公民人选可用？

马克宏指出，美国或中国都不会雇用外国公民担任此类工作；他主张，如此做将与他的欧洲战略经济愿景「背道而驰」。他希望欧盟执委会（European Commission）对此任命作出解释。

马克宏发出此语不久，主管市场竞争的欧盟执行委员维斯塔哲（Margrethe Vestager）今晚为聘用莫顿的理由受到欧洲议会议员的质询。

即使左右两派议员都批评此一决定，维斯塔哲仍予以反驳，坚称莫顿是申请此职位的最佳人选。

欧盟目前正大刀阔斧改革监管线上商务的法规；美国科技大厂已在欧盟展开激烈游说，以保护本身的商业模式。

上周欧盟执委会宣布莫顿任命案后，法国政界人士开始提出质疑，一些人指称聘用美国人担任此职，将有利益冲突。

维斯塔哲坚称，莫顿的政策纪录显示她与布鲁塞尔当局有着共同雄心，都是要遏止科技大厂的垄断。

莫顿除了在耶鲁大学和爱丁堡大学（University of Edinburgh）担任教授外，也曾在前美国总统欧巴马政府中任职，并曾担任科技大厂苹果（Apple）、微软（Microsoft）和亚马逊公司（Amazon）的顾问。 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP