西班牙沿海均温破纪录

（法新社马德里19日电） 西班牙国家气象局（Aemet）今天表示，今年7月中旬西班牙沿岸海温打破历年同期高温纪录。值此之际，西班牙仍因一波高温热浪而处于警戒状态。

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根据西班牙国家气象局，7月中旬西班牙近岸海温平均值来到摄氏24.6度，比同期均温高了摄氏2.2度。

气象局说，这项数据「远超过」上次在2015年缔造的摄氏24度纪录，也高于2022年的23.7度；自1940年开始记录以来，7月中旬出现今年这样的高温「前所未见」。

气象局发言人戴康波（Ruben del Campo）说，由于夏季还要一段时间才会结束，现况更加令人忧心，西班牙南方的地中海与北方的大西洋「海温仍有进一步上升空间」。

西班牙东南侧地中海部分区域的海温已高达摄氏28度。

西班牙自17日起开始经历今夏第3波热浪。已故知名画家萨尔瓦多・达利（Salvador Dali）的故乡、东北部加泰隆尼亚自治区的费格拉斯（Figueres）昨天最高温来到摄氏45.4度，刷新加泰隆尼亚地区纪录。

阿利坎特（Alicante）、阿梅里亚（Almeria）、穆西亚（Murcia）等地预计今天气温将飙破摄氏44度。

© 2023 AFP