遭泰国宪法法庭暂停众议员职务 皮塔：难当选总理

（法新社曼谷19日电） 泰国宪法法庭今天宣布暂停总理候选人皮塔的众议员职务，对带领前进党在国会大选取得亮眼成绩、有望成为下任总理的皮塔造成打击。皮塔稍早表示，他的票数可能不足以让他当选。

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当泰国宪法法庭做出暂停职务的决定时，皮塔（Pita Limjaroenrat）正坐在国会中，旁听国会议员就他是否能成为新任总理进行辩论。他在上周的第一次总理投票中以51票之差失利。

皮塔稍早表示，他不太可能在今天的第2次总理投票中获得足够的支持。

皮塔在他的官方Instagram帐号写道：「显然，只靠人民的选票不足以治理这个国家。」他还表示，他的候选资格「必须得到参议员的批准，这对第2次得到总理提名可能不够」。

今天上午，宪法法庭表示将会继续审理相关案件，皮塔可能会因为持有媒体股份而被取消议员资格，进而使他停职。

根据泰国法律，国会议员不得持有媒体股份，而相关电视台iTV早在2007年已停止营运。

哈佛毕业、因家族经营农产品事业致富的皮塔曾解释，iTV股份属于他的父亲，父亲过世后他被指定为遗产管理人，股份属于家族财产。他有15天对此案做出回应。

皮塔仍有资格作为总理参选人，但将无法参与任何投票。

© 2023 AFP