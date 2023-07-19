AI恐威胁和平安全 联合国秘书长吁设护栏约束

（法新社纽约联合国总部18日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告，人工智慧（AI）恐对全球和平安全带来风险，要求所有会员国紧急设置护栏以掌控这种科技。

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联合国安全理事会首度对此议题举行会议，古特瑞斯会中表示：「很明显的，人工智慧将对我们生活所有领域造成影响。」

古特瑞斯说：「生成式人工智慧（Generative AI）在善恶方面都具有庞大潜力。」他表示，尽管人工智慧可能帮助消除贫穷或治疗癌症，这种科技也可能对「全球和平安全造成非常严重的后果」。

目前担任联合国安理会轮值主席国英国的外交大臣柯维立（James Cleverly）表示，人工智慧「将影响安理会工作，它可能增强或破坏全球战略稳定」。

柯维立指出：「它对我们关于防御和威慑的基本假设形成挑战。」英国今年稍后将主办人工智慧高峰会。

古特瑞斯要求所有成员国制定具法律约束力的协议，以在2026年底前「禁止致命性自主武器系统」。

他说，尽管人工智慧能够用以辨认暴力模式或监测停火，但警告，若被恐布分子或怀有恶意的政府所用，恐致「死亡和破坏达到可怕的程度」。

古特瑞斯还警告，人工智慧故障恐酿成严重破坏，尤其是这种科技用于核武系统或生物技术方面。

古特瑞斯呼吁成立工作团体，希望今年年底前制定全球人工智慧治理方案。

他重申赞成联合国仿照国际原子能总署（International Atomic Energy Agency）或国际民航组织（International Civil Aviation Organization），设立机构支持监管人工智慧使用的行动。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

© 2023 AFP