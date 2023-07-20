俄军连3晚空袭乌克兰港口 造成至少2人丧命

（法新社乌克兰尼古拉耶夫20日电） 乌克兰官员今天表示，俄军以飞弹和无人机连续第3晚对乌克兰南部港口城市敖德萨和尼古拉耶夫进行攻击，造成至少两人死亡。

广告 继续浏览后续

乌克兰官员指出，在俄罗斯退出黑海谷物协议后，俄军连续第3晚对敖德萨（Odesa）进行「地狱般的」攻击。俄军还攻击乌克兰粮食出口的另一个黑海港口尼古拉耶夫（Mykolaiv）。

官员表示，这两座港口城市遭攻击后，造成至少2人死亡，20多人受伤。当局还发布建筑物遭大火吞噬、外墙部分被毁的照片。

乌克兰空军表示，俄军以19枚巡弋飞弹和19架无人机攻击敖德萨和尼古拉耶夫，其中5枚飞弹和13架无人机被击落。在此之前，连接克里米亚和俄国本土的跨海大桥克里米亚大桥被炸，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）扬言要展开报复。

乌克兰国家紧急救难服务处首长克鲁柯（Sergiy Kruk）说：「对于我国人民而言，这是一个地狱般的夜晚！」

敖德萨州州长基佩尔（Oleg Kiper）表示，敖德萨市一名男子被发现死在「瓦砾中」。官员表示，尼古拉耶夫市发现另一名罹难男子的尸体。

敖德萨市许多住宅大楼以及商店、咖啡厅和银行遭破坏，在遭攻击数小时后，有些建筑物还在燃烧。

© 2023 AFP