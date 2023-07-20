南非约翰尼斯堡惊传不明原因爆炸 酿1死48伤

（法新社约翰尼斯堡20日电） 南非约翰尼斯堡紧急服务部门今天表示，昨晚尖峰时段，该市的一条主要干道发生不明原因爆炸。这起事件共造成1人死亡、48人受伤。

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据报导，约翰尼斯堡紧急事故应变处理局发言人穆罗吉（Robert Mulaudzi）表示，「今天凌晨，我们在爆炸现场找到1具男性遗体」。豪登省（Gauteng province）省长勒苏费（Panyaza Lesufi）则在记者会上表示，这起事件另有48人受伤。

这起爆炸发生在约翰尼斯堡1条四线道马路上，这条路是通勤小型巴士的交通动脉，道路两侧有许多高楼层建筑，包括住宅和商店。

监控摄影机的画面显示，爆炸发生后，人们纷纷惊慌地逃命。

根据目击者说法，爆炸后现场可闻到化学药品的气味，还可见气体逸出。路面也在爆炸中受损，还有小型巴士翻覆。

紧急事故应变处理局人员抵达后随即封锁现场道路，以利进行调查。

勒苏费指出，尽管已进行初步检查，专家们「仍在设法厘清爆炸原因」。

紧急事故应变处理局起先将爆炸归咎于地下天然气管线，但该市的民营天然气公司Egoli Gas指出，此事「不太可能」是天然气管线爆炸所引起，因为针对客户的供应并未中断。

然而，该公司之后再度发布声明，称有「一、两个人孔盖」被炸飞，还有「白色气体状物质」从这些开口中逸出。

© 2023 AFP