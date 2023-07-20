好莱坞罢工 演员取消出席圣地牙哥漫画展

（法新社圣地牙哥20日电） 好莱坞历史性大罢工，A咖明星将缺席今天登场的圣地牙哥国际漫画展（San Diego Comic-Con），尽管一般购票民众会感到失望，但漫画迷很高兴盛会能够回归漫画艺术本身。

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这项在加州圣地牙哥举行的大型流行文化活动通常会聚集成千上万角色扮演者，他们数天前就开始排队，只为了一睹汤姆克鲁斯（Tom Cruise）和好莱坞动作男星巨石强森（Dwayne "The Rock" Johnson）等明星的风采。

上周演员加入编剧的行列一起罢工，因此被禁止宣传他们的电影和节目，名人、亚马逊（Amazon）和华纳兄弟（Warner Bros）等影业公司都取消出席漫画展。

但并非每个人都感到困扰。美国独立电影专刊Film Threat创办人高尔（Chris Gore）说：「在我近期记忆中，今年可能比任何一年都更令人兴奋。圣地牙哥国际漫画展将回到初衷，也就是聚焦漫画艺术本身。」 圣地牙哥国际漫画展现已发展成为北美最大的流行文化活动，每年吸引13万名动漫迷共襄盛举，许多人会扮演超级英雄、太空怪物等各种角色与会。本届活动将从今天起进行至23日。

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