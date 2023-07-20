德国街头出现母狮 警方呼吁民众待在室内

（法新社柏林20日电） 德国警方今天表示，有民众在首都柏林附近街道上看到一头母狮追赶一头野猪，警方于凌晨首次发出警报，并在柏林西南部郊区寻找这头外逃的母狮，也要求当地居民待在室内。

广告 继续浏览后续

布兰登堡邦（Brandenburg）警方发言人凯普（Daniel Keip）向柏林-布兰登堡广播公司（RBB）指出：「午夜左右，我们接获一条难以想像的讯息。两名路人看到一头动物在追逐另一头动物。」

他还说：「一头是野猪，另一头显然是野生动物，是一头母狮。两人用手机录下影片，即使是经验丰富的警员也不得不承认这可能是一头母狮。」

柏林警方随后向民众发出有关母狮现身街头的警报，一开始在柏林西南郊区采取警戒状态，之后扩大搜索范围。

当地媒体报导，当局一大清早出动多架直升机对小马赫诺（Kleinmachnow）、特尔托（Teltow）和施塔恩斯多夫（Stahnsdorf）周边地区进行搜索，警方敦促居民留在家中。

布兰登堡邦警方于当地时间早晨7时30分左右在推特（Twitter）发文表示：「还没有找到逃走的野生动物！我们要求你们不要离开自己的家。」

目前还没有关于这头母狮可能从何处脱逃的详细讯息。警方发言人表示，目前尚不清楚母狮来自哪里，当地有许多可以饲养狮子的设施，例如动物园和马戏团，但这些地方都没通报动物失踪。

© 2023 AFP