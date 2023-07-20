澳洲男与狗海上漂流2个月 获救将狗送给救命恩人

（法新社墨西哥市19日电） 澳洲1名业余船员与他的狗狗在太平洋漂流2个多月后，终于在日前获救。他决定将他的狗留在墨西哥，送给救了他们的墨西哥渔船船长。

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54岁澳洲男子夏多克（Tim Shaddock）带着原本是流浪犬的贝拉（Bella），今年4月驾驶双体船从墨西哥海滨城市拉巴斯（La Paz）出发，计划航行约6000公里，前往位在热带的法属玻里尼西亚（French Polynesia）。

不料，他出发数星期后就碰上暴风雨，船只在汹涌波涛中损坏，电子设备也失灵，一人一狗受困在浩瀚的太平洋中。直到2个多月后，一艘墨西哥拖网渔船将这名衣衫褴褛的业余船员自海上救出。

夏多克18日抵达墨西哥曼札尼约港（Manzanillo），须发凌乱，瘦成皮包骨。

救援他的格鲁波马尔（Grupomar）渔船公司主管盖拉（Antonio Guerra）今天告诉当地媒体，夏多克把贝拉「送给救了他一命的船长」。

夏多克说，自己航行出发前不久在墨西哥遇到贝拉，由于没办法替这只流浪狗找到一个家，他决定带着狗一起出海。

他说，「它真的很棒…我很庆幸它能活下来，它比我勇敢多了。」

© 2023 AFP