皮塔无望选上泰国总理支持者不满 帕拉育吁民众冷静

（法新社曼谷20日电） 泰国前进党党魁皮塔昨天遭国会禁止二度参选总理，一度引发支持者示威抗议。看守总理帕拉育今天呼吁民众保持冷静、避免采取暴力行动。

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前进党（Move Forward Party）在5月14日的国会众议院选举拿下151席成为国会最大党，但昨天皮塔（Pita Limjaroenrat）因媒体持股案遭到宪法法庭暂停其众议员身分，国会随即拒绝他被二度提名参选总理。

昨晚约有1000人参加示威活动，表达对于这位拥有哈佛大学学位、自由派领袖无法参选总理的愤怒，之后和平散去。

事实上，政治动荡对泰国民众来说并不陌生。帕拉育（Prayuth Chan-ocha）是透过2014年的政变掌权；他的办公室表示，帕拉育「可以理解」皮塔支持者的不满情绪。

帕拉育透过发言人拉差达（Rachada Dhnadirek）表示，他恳请民众「与君主制共存，以民主方式推动泰国进步」。

「言论表达和政治活动都必须以和平方式进行，不能有暴力行为，也不能危害经济、贸易和投资。」

接下来，国会第二大党为泰党（Pheu Thai）的候选人将有机会角逐总理大位，不过究竟要推举谁担任候选人，仍需经过为泰党内和执政8党联盟的讨论。

© 2023 AFP