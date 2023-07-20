美核潜舰停靠南韩 北韩：可能符合动用核武条件

（法新社首尔20日电） 北韩国防部长姜顺南今天表示，美国核潜舰目前停靠在南韩港口，「可能符合」平壤当局动用核武的条件。

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南北韩关系目前正处于史上最低点之一，不只外交互动停滞，北韩领导人金正恩还要求加强武器发展，包括战术核武。

姜顺南透过声明指出：「我要提醒美国军方，战略核潜舰和其他战略资产的部署日益明显，可能符合北韩核武政策法令规定的使用核武条件。」

白宫官员18日宣布，美国一艘核潜舰停靠在南韩釜山港。这是美国战略核潜舰时隔42年再次访韩停靠。

南韩总统尹锡悦昨天在釜山的海军基地登上配备可携带核弹头弹道飞弹的美军潜舰「肯塔基号」（USS Kentucky）。在面临北韩日益升高的威胁之际，尹锡悦一直寻求加强首尔与华府之间的关系。

姜顺南在北韩中央通信社发布的声明中表示：「美国军方应该意识到，他们的战略武器已经进入极度危险水域。」

南韩和美国加强防务合作，以因应北韩威胁和屡次试射飞弹，并派出先进匿踪战机进行联合军事演习。

南韩和美国18日在首尔召开首次「核谘商小组」（Nuclear Consultative Group）会议，双方讨论核作战的联合计画与执行，并加强针对北韩的军事准备。

© 2023 AFP