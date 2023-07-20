美气候特使凯瑞：未左右中国抗暖化政策

（法新社北京19日电） 中国国家主席习近平日前表示，北京将自行决定对抗全球暖化的方式；美国气候特使凯瑞（John Kerry）今天说，华府没有规定中国该如何解决气候问题。

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为了重启双边气候讨论，凯瑞本月16日起访问北京3天，他在最后一天于视讯会议上向记者表示，他与他的团队与中国高官进行了「非常友好且富有成效的会议」。

他坦言，试图为今年12月联合国气候变化纲要公约第28次缔约国大会（COP 28）制定议程的讨论并无突破，但没有中国官员向他表达关切，认为美国逼迫他们依照美国的方式来解决气候变迁问题。

习近平前一天在北京另一场环境保护大会上说，中国必须规划出自己的减碳路线。

新华社报导，习近平说：「达到这一目标的路径和方式、节奏和力度则应该而且必须由我们自己作主，绝不受他人左右。」他没有直接提到凯瑞或美国，凯瑞当时也不在观众席中。

记者今天要求凯瑞置评时，他说：「我们没有向任何人发号施令。我们致力于遵循科学行事。」

凯瑞访问北京期间，与中共中央外事工作委员会办公室主任王毅、国务院总理李强、中国国家副主席韩正与中国气候变化事务特使解振华会面。

凯瑞说：「我们所做的事情没有涉及政治或意识形态…我会见的领导人之中，没有人提到我们有任何理由不应在相互尊重的情况下，以目前的方式进行协调、合作。」

© 2023 AFP