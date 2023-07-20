金砖峰会缺席 南非：蒲亭不想「妨害」大会

（法新社约翰尼斯堡20日电） 一名高阶南非外交官今天指出，俄罗斯总统蒲亭决定不亲自出席即将在南非首都约翰尼斯堡举行的金砖五国高峰会，理由是他不想「妨害」峰会。

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蒲亭（Vladimir Putin）可能到访一事已经导致将于8月22日至24日主办金砖五国（BRICS）高峰会的南非，在外交和法律上陷入两难。

国际刑事法院（ICC）今年3月对蒲亭发出逮捕令，理由是他犯下强制迁移乌克兰儿童到俄罗斯的战争罪行。若他出席这场会议，南非作为国际刑事法院成员国，有义务将其逮捕。

南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）办公室昨天发布声明，宣布蒲亭不会亲自出席峰会，而将由俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）代表，化解此一不确定性。

南非驻亚洲和金砖五国无任所大使苏克拉尔（Anil Sooklal）表示，根据「集体」达成的决定，蒲亭将以视讯方式参加讨论。

他在约翰尼斯堡的媒体简报会中指出：「蒲亭总统理解南非面临的两难，他不想妨害这场高峰会，他不想给南非制造问题。」

南非目前是巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的金砖五国集团轮值主席，金砖五国自认是平衡西方主宰现有国际经济格局的重要力量。

苏克拉尔表示，虽然蒲亭不亲自出席，南非有信心相关会谈将会「圆满成功」。他强调，尽管以远距的方式，蒲亭「将会充分参与所有讨论」。

© 2023 AFP