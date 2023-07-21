二等兵越界闯入遭拘押 美国担忧遭北韩虐待

（法新社华盛顿20日电） 美国官员今天说，美国担忧一名被北韩拘押的美国士兵可能会遭到平壤虐待，北韩尚未回应有关这名士兵命运的问题。

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美国陆军二等兵金恩（Travis King）在南韩服完近2个月刑期后，原本将回到美国面临纪律处分后果，但他没有搭上飞机，而是加入两韩边界的导览团，并越界逃到北韩。

五角大厦表示，美国陆军已对这起事件展开调查，但官员表示，他们的首要之务是确保金恩获释。

美国陆军部长沃梅斯（Christine Wormuth）在阿斯本安全论坛（Aspen Security Forum）上说：「二等兵金恩落入北韩当局手中，让我感到非常、非常担忧…我担心他们可能会怎么对待他。」

沃梅斯提及美国人温毕尔（Otto Warmbier）的案例，温毕尔遭监禁一年半后获释，在昏迷状态下被送回美国，并在返国6天后死亡。

美国国务院发言人米勒（Matt Miller）也提到平壤虐待囚犯的历史。

米勒说：「考量到北韩人过去对待遭拘留者的方式，我们始终会感到担忧，这也是为什么我们主动联系询问更多关于他安危的消息。」

© 2023 AFP