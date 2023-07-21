亵渎可兰经事件掀风波 沙乌地、伊朗召见瑞典外交官

（法新社利雅德21日电） 中东大国沙乌地阿拉伯及伊朗已召见瑞典外交官，谴责斯德哥尔摩当局以言论自由作为理由，批准亵渎伊斯兰教经典「可兰经」（Koran）的抗议行动。

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沙乌地阿拉伯和伊朗这两个穆斯林占绝大多数人口的国家分别于昨天晚间发出声明，宣布采取这项动作。

同时，瑞典与伊拉克之间的紧张局势也正加剧，因为一名几年前逃到瑞典的37岁男子默米卡（Salwan Momika）6月28日在瑞典首都斯德哥尔摩最大的清真寺前踩踏可兰经，然后焚烧了其中几页。

昨天则又发生类似事件，默米卡于斯德哥尔摩举行另一场抗议行动，他在伊拉克大使馆外头踩踏可兰经，但没有焚烧，再次引发穆斯林世界的谴责与抗议。

根据沙乌地阿拉伯外交部声明，沙国将向瑞典代办表达抗议，「其中要求瑞典当局立即采取一切必要措施，来停止这些可耻的行径」。

伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanani）表示，已经召见瑞典驻德黑兰大使，谴责瑞典许可默米卡的抗议行动，并警告斯德哥尔摩当局此类行为的后果。

得知瑞典当局批准最新的抗议活动后，数以百计的伊拉克人闯入瑞典驻巴格达大使馆并纵火。

伊拉克政府谴责了这次攻击事件，同时也驱逐瑞典大使 ，并警告瑞典境内若再有焚烧可兰经行径，将与瑞典断交。

由57个成员国组成的伊斯兰合作组织（Organization of Islamic Cooperation）昨天谴责斯德哥尔摩的抗议行动是「又一次挑衅性攻击」，不能以言论自由权作为正当理由。

© 2023 AFP