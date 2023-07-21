保加利亚态度大转弯 将支援乌克兰装甲运兵车

（法新社保加利亚首都索菲亚21日电） 保加利亚今天决定，将运交约100辆装甲运兵车给乌克兰，为这个巴尔干国家首度支援基辅重装军备。

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保加利亚国会以148票赞成、52票反对通过这项决议，将运交装甲运兵车以及武器和备件给乌克兰。

保加利亚于1980年代购买各种型号的苏联制BTR运兵车，但从未使用。

保加利亚国会指出，「保加利亚不再需要这些军备，但在俄罗斯无理且无端侵略下，这些军备却能对战争中保卫国家独立和领土完整的乌克兰提供重要援助。」

保加利亚是欧洲联盟（EU）和北大西洋公约组织（NATO）成员国，拥有乌克兰想要的大量苏联式武器库存。

然而，保加利亚在历史和文化上与莫斯科非常接近，迄今对于军援乌克兰，内部意见一直严重分歧。

到目前为止，保加利亚仅军援过基辅一次，主要是供应防弹衣和头盔。

友好欧盟的保加利亚政府6月初执政后，现在准备二度军援乌克兰，据报包括炮弹和武器，但尚未证实内容细节。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月稍早曾访问保加利亚首都索菲亚（Sofia）请求援助。（译者：徐睿承）

© 2023 AFP