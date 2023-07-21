再推新政整肃观光乱象 阿姆斯特丹关闭邮轮港口

（法新社海牙20日电） 为了解决观光带来的种种乱象，荷兰祭出连串限制措施，今天该国官员证实，阿姆斯特丹市议会决定关闭市中心的一个大型邮轮港口。

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荷兰中间偏右的政党「民主66党」（D66）在声明中表示：「会造成污染的邮轮，与我们这座城市永续发展的目标不符。」民主66党与走社会民主路线的劳工党（PvdA）、绿色左翼党（GroenLinks）共同管理阿姆斯特丹。

民主66党指出，邮轮通行一事，与阿姆斯特丹历史悠久的南部地区及近期开发重点诺德（Noord）区之间搭建新桥梁的计画不符。

当局近期为了恢复阿姆斯特丹市中心宁静所采取的其他举措，包括禁止在红灯区的街道上吸食大麻等。

阿姆斯特丹今年3月展开一项名为「滚开」的活动，以阻止观光客筹办毒、酒趴。

该市长久以来不断努力遏制单身派对等喧闹的行为，尤其是在性工作者做生意的红灯区周遭。

这样的活动特别针对英国年轻男性，利用网路广告等方式，警告寻求前往阿姆斯特丹度假的人「反社会行为和过度吸毒、酗酒会招致的后果」。

这些活动称，所谓的后果包括被罚款、逮捕、留下犯罪纪录、需住院治疗及带来健康问题等。

© 2023 AFP