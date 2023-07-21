北韩扬言动用核武 南韩警告将招致政权终结

（法新社首尔21日电） 北韩威胁动用核子武器就美国在朝鲜半岛不断增加军事部署进行报复。南韩今天警告北韩，使用核武将招致北韩领导人金正恩政权「终结」。

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随着南韩与美国加强军事合作，北韩也加大力道进行武器测试，两韩关系正处在历来最低点之一。

美国核子动力潜舰本周抵达釜山港，为美国自1981年以来首次派遣核潜舰至南韩。北韩国防部长昨天警告，这可能达到北韩动用核武的法定门槛。

北韩去年实施一项全面性核子法律，制定可以动用核武的一系列情景，包括在受到威胁时进行先发制人的核打击。其中有些情境含糊其辞。

南韩国防部今天在声明中表示，犹如南韩与美国先前已作出的「明确表示」，「对这个联盟的任何核攻击都将面临立即、压倒性、决定性的回应」。

声明强调，如果这种情况发生，「北韩政权将面临终结」。

声明提到，美国潜舰靠港只是对北韩不断进行核威胁「合法的防御反应」。

南韩总统尹锡悦4月访问华府期间，双方达成这次美国潜舰访问南韩的共识。尹锡悦与美国总统拜登当时对北韩使用核武的最终后果，就曾发表过类似的严厉警告。

金正恩去年宣布新的核子法律时曾表示，北韩作为拥核国家的地位如今已「不可逆转」，实际上排除了展开非核化谈判的可能性。

新法律规范含糊不清，宣称「若判断接近遭受核武或其他大规模杀伤性武器攻击」，北韩就可以动用核武。

分析人士表示，北韩可藉此捍卫动用核武的正当性，即使是在面临传统武器攻击时。

© 2023 AFP